全銓將下櫃 宏育以每股13.4元換股併購

上櫃公司全銓租賃（8913-TW）今（15）日召開重訊，宣布董事會通過與宏育管理顧問公司，簽署股份轉換契約，全育將以每股 13.4 元現金對價，取得全銓全數發行流通在外普通股，全銓將成宏育 100% 持有子公司，全銓也將下櫃。

全銓預計 12 月 3 日召開股東臨時會，通過後將向櫃買中心申請下櫃，並停止公開發行，股份轉換基準日預計為 2020 年 1 月 20 日。

全銓董事長李家弘表示，面對國內外大環境及商業不動產市場的變遷和挑戰，以及資產規模短期無法達到最適經濟規模的現實困難，今年上半年出現 14 年來首次虧損。

他指出，全銓考量未來取得優質不動產的時間與資金難以精準估計，預期業務發展前景混沌不明，為公司長期發展規劃及保障股東投資權益，擬透過與宏育股份轉換，讓公司有時間與空間爭取轉型的機會。

李家弘同時也擔任全銓租賃與宏育公司的董事長，宏育持有全銓股權 3524 萬 3756 股，約占發行股份 50.83%。股權轉換案需經兩家公司股東會通過，及主管機關核准。

李家弘指出，公司成立併購特別委員會，擬透過與宏育簽署股份轉換契約，宏育將以每股 13.4 元的現金為對價，支付予全銓股東，取得全數已發行流通在外的普通股股份。

全銓預計 12 月 3 日召開股東臨時會，提請授權董事會決議股份轉換基準日，通過後將向櫃買中心申請下櫃，並依規定向金管會申請停止公開發行。轉換基準日暫訂為 2020 年 1 月 20 日。

全銓今日公告重大訊息，暫停交易一天，14 日收盤價為 14.4 元。