〈財報〉聯合健康營收、獲利皆優預期 更上調全年獲利展望

聯合健康集團 (UnitedHealth) 今 (15 日) 於美股盤前發布第三季財報，第三季營收達 604 億美元，稅後純益為 3.67 美元，同步優於分析師預期，在營收與獲利的共同驅動下，該集團上調全年每股收益預期，企業獲利展望可期。

受第三季財報表現激勵，聯合健康集團 (UNH-US) 美股盤前漲逾 1.66%。

圖：谷歌

聯合健康 Q3 財報關鍵數據：

營收達 604 億美元，年增率逾 7%，優於市場預期的 597.6 億美元。

稅後純益為 3.67 美元，調整後則為 3.88 美元，年增 17%，優於市場預期的 3.75 美元。

聯合健康財測展望：

聯合健康表示，受惠醫保方案銷量持續在 Q3 表現強勁，且前景仍然樂觀，故宣布將全年 EPS 預期上調至 14.90 至 15 美元區間。

聯合健康 Q3 財報其他重點：

進一步以業務別來看，聯合健康旗下臥騰 (Optum) 醫保和醫療解決方案為驅動營收成長的重要因素，與去年同期相比，該業務銷售額增長 13.39％，達到 288 億美元。

聯合健康集團表示，由於商業和聯邦醫療保險優惠計畫會員數成長，第三季度聯合健康醫療福利平台的銷售額增長了 4.79％，達到 481 億美元。

第三季醫療成本趨勢與預期相符，醫療保險稅遞延推動醫療比率同比增長 140 個基點，達到 82.4％。此外，該集團本季營運成本比率較去年同期提高了 20 個基點，達到 14.8％。

另外，該公司上一季以 6 億美元價格回購 260 萬股庫藏股，今年至今總回購量達到 2080 萬股，價值 51 億美元。期內的股本回報率為 26.2％，持續反映其穩固的資本基礎和強勁盈利狀況。