鈺齊訂單能見度達4個月 下半年營運樂觀 看法優於年初

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今年第 2 季營收、純益雙雙改寫新高，在客戶端訂單成長及越南與柬埔寨廠區產能持續增加下，執行副總廖志誠今 (29) 日指出，目前訂單見度已達 4 個月，下半年營運樂觀看待，程度優於上半年。

至於未來產能擴充，鈺齊仍將集中在越南及柬埔寨兩地，廖志誠指出，目前中國廠產製內銷、銷亞洲國家鞋種，越南廠產品主要銷美洲市場；而柬埔寨廠產品則以銷售歐洲為主，

財務長范振祥指出，目前鈺齊在越南及柬埔寨兩地既有廠區，土地使用約 6-7 成，還有 30% 以上產能擴充空間。

鈺齊今年上半年營收占比為戶外鞋 87%、運動鞋 12%、其他 1%。產能比重則為中國 33%、越南 41.4%、柬埔寨 25.6%，而越南正式超越中國大陸，一躍成為鈺齊第一大產能來源地。

越南已成為鈺齊的最大產能供應來源國。(鉅亨網記者張欽發攝)

越南廠產能近年陸續穩定成長，2019 年上半年正式超越中國成最大產能來源，占比超過 4 成，中國貢獻產能也首度降至 33%，而鈺齊非中國產區新增產能逐步開出增加，2020 年非中國區產能佔比，將超過 3 分之 2。

廖志誠指出，鈺齊目前在中南半島越南及柬埔寨等地建立的產能也不是一步到位，是鈺齊一直奉行的「分散」原則，分散產能、分散客戶、分散原物料供應商，建立目前的營運狀態。

鈺齊第 2 季營收 33.54 億元改寫歷史新高，單季毛利率 15.93%，單季稅後純益 2.97 億元，年增 23.4%，創新高，每股純益為 1.85 元；2019 年上半年營收 59.32 億元，毛利率 17.54%，稅後純益為 5.02 億元，年增率 48.1%，每股純益為 3.21 元。