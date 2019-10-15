轉單效應+投資成長雙優勢 野村點名看好台股4族群

美中貿易戰干擾全球股市表現，台股第 3 季漲幅僅 0.92%，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股第 3 季漲幅仍優於多數新興市場，而美中貿易戰衍生的轉單效應，可望帶動投資成長挹注股市表現，點名看好 5G、半導體、紡織與食品等四大族群。

野村投信今 (15) 日舉行台股投資展望記者會，姚郁如表示，美中貿易戰的不確定性，仍是影響股市最大風險，但相對美中貿易戰長期下來也已成常態，台灣也在貿易戰中獲取轉單效益，在出口訂單成長與境外資金回流推升下，可望推動國內投資成長。

根據摩根大通預測，不論 12 月美中貿易間關稅是否繼續增加，全球 GDP 成長率恐在未來兩季內觸底並反彈，雖然 2019 年全球製造業 PMI 仍在下滑，但已接近 10 年內新低，存貨銷售指數也接近長期低點，從各企業財報及存貨來看，數據已好轉，預估短期間內可見底

姚郁如指出，相較亞洲其他國家經濟成長率下修，台灣的經濟成長率反而呈現逆勢緩步回升，今年經濟成長率預估 2.3%，反映台灣經濟目前正穩健發展。

產業焦點方面，姚郁如點名看好半導體相關產業，儘管全球半導體貿易統計組織下修 2019 年半導體產值年增率至負值，但預估 2020 年將回升至 5%。

展望後市，姚郁如認為，看好包括 5G、半導體、E-bike 等類股，傳統產業則成衣製鞋類股以及肉類製品相關的食品類股。

姚郁如說，全球 5G 商業運轉最快今年在南韓與美國正式啟動，5G 設備的布局範圍很廣泛，除電信設備外，還包括大量的小型基地台和伺服器，都是電訊相關業者未來幾年需要大量增加的設備，因應進入 5G 時代後所需要龐大資訊流量的需求。