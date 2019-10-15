工研院新科院士出爐 華邦電焦佑鈞、台塑林健男入列

工研院今 (15) 日舉辦第八屆工研院院士授證典禮，總統蔡英文也出席親自頒授工研院院士證章及證書給新任院士，肯定每一位院士都是產業重要推手，5 位新任院士分別為美國 AbGenomics 新藥公司董事長楊育民、台泥 (1101-TW) 總執行長張安平、華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞、亞力電機 (1514-TW) 總裁楊振通及台塑 (1301-TW) 董事長林健男。

工研院表示，5 位新任院士都是產業界知名領袖，楊育民過去擔任羅氏藥廠全球技術營運總裁，長期致力協助台灣生醫產業與國際接軌，張安平領導台泥由傳統產業跨足環境、能源與生態事業，布局再生能源、發展永續循環經濟。

焦佑鈞則引領華邦電以自主研發創新，從全球記憶體的激烈競爭中脫穎而出，成為全球最大序列式 NOR-FLASH 記憶體供應商，楊振通則創辦亞力電機集團，在台灣經濟起飛時期，對穩定台灣電力貢獻良多，林健男則以技術創新及友善環境與幸福企業的經營理念，帶領台塑發展綠能與新能源產業。

工研院此次也展示與台塑共同研發的染敏電池，未來將打造年產量 12 萬片的試量產線，也展出與台灣高鐵 (2633-TW) 合作的轉向架走行測試模組，透過國產化降低向國外購買的成本，包含生醫、晶片與半導體項目也都有所成果，新南向方面，則有木質纖維素解聚產醣技術，將攜手全宇生技 (4148-TW) 在馬來西亞建立噸級產醣先導廠。