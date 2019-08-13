網家連2季獲利 上半年EPS 0.62元 營運走出虧損陰霾

電商集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，單季稅後純益 2349 萬元，每股純益 0.2 元，連 2 季呈現獲利，累計上半年稅後純益 7263 萬元，每股純益 0.62 元，董事會通過，網家現金收購商店街市集持有支付連全數股權，網家強調，未來集團在線上、線下支付及網路金融服務將進一步整合，有利 PChome 生態圈競爭力。

隨著網購市場成長，網家第二季合併營收 88.27 億元，年增 12.6%，上半年合併營收 180.29 億元，年增 12.45%，並創同期歷史新高，網家指出，旗下商店街市集去年底開始由免費補貼模式進入收費模式，第二季營業利益損平，整體業務布局開始轉正。

網家第二季營業毛利 10.79 億元，年增 7.37%，毛利率 12.22%，略較去年同期下滑 0.6 個百分點，營業利益 4746 萬元，大幅優於去年同期損失 6.19 億元，營業利益率 0.54%。

網家表示，與子公司商店街董事會今日通過集團旗下支付連股權交易案，網家將以現金收購商店街市集持有支付連全數股權，交易完成後，網家對支付連直接持股達 55%，未來支付業務將進行策略整合，擴大 PChome 生態圈。

網家集團董事長詹宏志進一步指出，過去兩年子公司商店街積極投入新電商模式，行銷費用雖大幅增加，但獲得數百萬全新用戶，導入收費模式後已開始獲利，今年旗下 PChome24h 購物、商店街市集和露天拍賣三大電商平台，營收和獲利都可望雙成長。

網家為加速建構完整 P 幣生態圈，繼 PChome24h 購物，露天拍賣已於 7 月導入 Pi 拍錢包支付和 P 幣使用，再加上實體店的異業合作，使用通路數已達新高逾 5.5 萬家店。