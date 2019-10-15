台股盤中－蘋概三王領軍 衝上11126點創1年多來新高

美股周一漲多拉回，四大指數也小幅下跌，亞股今日走勢不一，台股在資金行情帶動下，開高走高，盤中指數最高來到 11126 點，創下 1 年多來新高，蘋概三王更是強勢表態，台積電股價再創新高，持續往 300 元靠攏，另外 IC 設計、觸控雙雄、砷化鎵、網通皆有不錯表現，不過今日成交量較昨日略為下滑，估達 1300 億元。

蘋概三王今日同步上漲，台積電股價盤中來到 295 元，續創歷史新高，距 300 元僅一步之遙，市場高度關注 17 日台積電法說，而大立光、鴻海等，也有近 1% 漲幅，站穩所有均線。

不過金融與傳產權值股如台塑四寶，由於明年展望保守，股價持續受壓，僅台塑力守紅盤，金融股除富邦金在平盤上游走，其餘個股如國泰金、中信金、兆豐金等，皆是下跌表態。

高價股今日漲跌互見，精測續往 900 元靠攏，盤中最高來到 898 元，穩坐股后寶座，緯穎在第 4 季業績回升及新客戶亞馬遜帶動下，漲幅逾 2%，股價突破 500 元，創歷史新高，不過信驊、譜瑞 - KY、玉晶光等，跌幅近 1%。

IC 設計今日再躍盤面焦點，聯陽、立積、神盾第 3 季營收表現亮眼，聯陽股價創近 8 年新高，漲幅逾半根漲停板，立積、神盾第 4 季可望再續強，股價也有逾 4% 的漲幅，其餘個股如偉詮電、敦泰、矽創皆有 2% 以上的漲幅。

觸控雙雄 TPK-KY、GIS-KY 在買盤挹注下，皆強勢上漲，TPK-KY 第 3 季營收突破 400 億元大關，今日股價亮燈漲停，創近半年新高，GIS-KY 營運也傳捷報，漲幅近半根漲停板。

穩懋今日股價重返 300 元大關，漲幅近 2%，全新也有逾 1% 漲幅，不過宏捷科因漲多拉回，持續在盤下震盪。

整體而言，台股今日在資金行情帶動下，蘋概三王、熱門族群等強勢表態，拉抬指數站穩 11000 點，惟美中貿易戰只完成階段性協議，尚未完全明朗，加上第 3 季財報尚未公布，需留意後續操作。