台股盤後－最後一盤爆量百億元 收11111點創16個月收盤新高

台積電法說會前持續創天價，帶動台股今 (15) 日突破前波高點 11096 點，創下今年新高價位，最後一盤更爆出百億元大量，加權指數上漲 44.85 點、收在 11111.8 點，更創去年 6 月中旬、16 個月以來收盤新高，成交值達 1309.03 億元。

蘋概三王今天由台積電領軍，台積電盤中最高漲到 296 元，續創歷史新高價，雖然尾盤漲勢微幅收斂，但終場仍勁揚 1.21%，收在 293.5 元，法人表示，台積電法說會將於周四 (17 日) 登場，要關注法說會前，台積電是否衝關 300 元天價。

但法人提醒，明天台指期結算，由於多單仍集中在 10 月合約，預期明天結算「多頭不會拿石頭砸自己的腳」，穩步拉高結算機率仍相對高，不過，台積電位階偏高，加上盤中遠月合約這兩天漲點都落後於 10 月合約，要留意部分空單開始轉向遠月避險，如果台積電法說會行情不如預期，加權指數不排除回測「萬一」大關。

除了台積電，大立光今天也漲 0.9%，收在 4500 元，一口氣攻克 5 日線、10 日線糾結區；鴻海也小漲 0.27%，收在 74.7 元，站穩所有均線。

此外，IC 設計也是盤面焦點，聯陽、立積、神盾第 3 季營收表現亮眼，其中，聯陽股價創近 8 年新高，漲幅達 6.82%；神盾第 4 季營運可望續強，股價也有 2.88% 的漲幅，其餘個股如偉詮電、原相、凌陽、系維、敦泰、矽創也都表現亮眼。

觸控雙雄 TPK-KY、GIS-KY 都強勢大漲，TPK-KY 第 3 季營收突破 400 億元大關，今日股價亮燈漲停作收，創近半年新高；GIS-KY 營運也傳捷報，漲幅近半根漲停板。

整體來說，台股近一個月表現強勢，王道銀行理財諮詢部副總朱挺豪表示，此波上漲是由佔比最大的電子股領軍，而依據彭博預估今年第四季與明年第一季的電子股獲利狀況，EPS 年成長率分別為 8.5% 與 29.31%，在獲利好轉支撐下，給予台股向上發展的空間。台積電也受到外資上調目標價，建議投資人若遇指數拉回，可佈局電子比重較高的台股基金進行波段操作。