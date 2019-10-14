美中貿易暫達初步共識 外銀估人民幣匯價明年Q2前可保7

美中貿易談判達成初步共識，股市歡聲雷動，但瑞銀認為，美中雙方雖然暫時休兵，但全球經濟基本面風險尚未完全消除，美中貿易紛爭對市場的衝擊風險，短期內恐難消彌，貿易戰降溫還言之過早，美中緊張關係仍未消除，不過人民幣明年第 2 季前可望保 7 無虞。

美中雙方上週五 (11 日) 在華府就貿易談判達成初步共識，但瑞銀財富管理投資總監辦公室出具報告分析，兩國之前也曾先「休兵」，但不久後貿易戰進一步升溫，何況本次談判具體內容仍有待釐清，因此本次磋商成果是否意味兩國摩擦就此降溫，還言之當早，對於美中貿易關係仍持謹慎態度。

瑞銀根據本次美中談判所預期的 5 個情景，包括談判破裂、繼續談判、再次興兵、初步達成協議，以及全面達成協議，根據本次貿易談判結果來看，目前比較接近繼續談判且暫時休兵，並未達到初步達成協議這個階段。

瑞銀分析，美中貿易緊張關係將持續並干擾市場，預期全球股票在未來 6 個月至少可能再跌 5%，中國股票則可望受消息面激勵走揚，至於被貿易戰箝制的人民幣匯率，預估明年第 2 季前將在 7 到 7.4 元區間擺盪。

至於股票部分，瑞銀分析，美中對於協議細節還有磋商空間，加上地緣性政治風險仍在，除非美中貿易摩擦明確降溫，否則全球經濟成長動能仍有趨緩危機，因此對於股票配置仍持保守觀望態度。