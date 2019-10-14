衝綠能光電 國產署再釋4.5公頃中南部國有地標租 22日開標

配合政府衝刺綠能政策，財政部國產署今年首度釋出三處國有地供民間業者設立太陽光電，其中有兩地順利標脫，財政部國產署打鐵趁熱，今 (14) 日宣布釋出第二波國有地釋出計畫，包括位於台中市與嘉義縣兩處合計共 4.5 公頃，基本設備裝置容量合計可達 3000 峰瓩以上，預定 10 月 22 日開標。

行政院日前拍板二期太陽光電兩年推動計畫，目標在今年新增 1.5GW、明年新增 2.2GW，兩年內目標新增 3.7GW 容量，目標在 2020 年將太陽光電裝置量提升至 6.5GW。

配合政府能源政策，國產署今年修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，提供國有土地開放民間業者標租，以作為發展太陽光電發電設施的基地。

國產署主任秘書王彩葉表示，配合政府綠能政策，國產署推出第二波太陽光電標租案，包括 6 月流標的台中市外，還新增嘉義縣，其中台中市標的面積共 3.3 公頃、基本設備裝置容量約 2240 峰瓩；嘉義縣標的面積約 1.2 公頃、基本設備裝置容量約 850 峰瓩。

王彩葉指出，包括國產署中區分署與南區分署已分別在 9 月 23 日、20 日公告標租台中與嘉義兩處國有土地的投標資格、投標設備裝置容量以及履約保證等內容，預計 10 月 22 日開標。

國產署今年 6 月鎖定台中市、台南市與高雄市三縣市分別釋出一處標的辦理太陽光電標租，其中台南市與高雄市都已順利脫標，台中市則因土地面積較大流標。

國產署表示，截至今年 9 月底止，國有非公用不動產供民間利用活化收益共 1.5 億餘元，未來將持續釋出區位佳、面積大的不動產活化國有資產，創造更大收益。