「食」力驚人 去年民生工業產值創21年新高

經濟部今 (15) 日公布，去年民生工業產值達 1 兆 4194 億元，成長 3.51%，創 21 年來新高，今年 1-7 月累計產值為 8175 億元，年增 1.14%。經濟部表示，受惠食品及飼品業大幅增長，加上內需市場穩定擴增，今年產值可望維持正成長。

經濟部指出，民生工業是我國工業化過程最早發展的產業，70 年代占製造業產值比重 4 成，但隨產業更迭，部分傳統產業式微或外移，導致比重逐漸下滑，近年則穩定維持 1 成左右，其中不乏積極在傳統中求創新者，產值穩步成長。

根據統計，民生工業產值成長主要來自食品及飼品業、其他製造業、非金屬礦物製品業及菸草業的貢獻。

由於即食餐食、膳食及菜餚，隨國人餐食型態趨向方便即時的需求，業者積極投入開發，帶動食品及飼品業產值刷新紀錄，去年高達 5227 億元，年增約 3%，連 3 年正成長，此外，國民健康意識擡頭，人口朝高齡化發展，也推升保健營養食品產值創新高。

其他製造業方面，去年產值 1702 億元，同步創歷史新高，年增 9.11%，連續 9 年正成長，主要受惠隱形眼鏡業者積極研發，及室內健身器材因全球運動健身觀念風行，業者成功打進國際度假飯店及大型連鎖健身俱樂部，因而帶動產值增長。

非金屬礦物製品業因工業倉儲的營建需求成長帶動，去年產值來到 2001 億元，年增約 5%；菸草業則受惠外商來台設廠，去年產值 794 億元，創歷史新高，年增逾 13%。

展望今年，經濟部表示，隨內需市場穩定擴增，消費與投資需求成長，將帶動食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升，另外，以外銷為主的隱形眼鏡與室內健身器材也相當具國際競爭優勢，預計全年民生工業產值可望持續成長。