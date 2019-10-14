中小企業借款困難 未來可用水電瓦斯繳費紀錄當聯徵信用

立委郭正亮今 (14) 日指出，國內超過 40 萬家的中小企業向銀行融資借款困難，對此，金管會主委顧立雄表示，信用卡聯徵中心正在建置介接平台，未來擬透過企業繳納水電瓦斯費紀錄，做為信用聯徵輔佐行為的資料，加速中小企業核貸的速度。

郭正亮表示，國內有許多中小企業規模太小，與銀行少有往來，以至於缺少信用資料，因此向銀行融資借款困難，建議借鏡中國的 P2P 網路個人借貸平台，運用一些非傳統的信用資料，例如行動數據或是網路消費歷程等，來建立一套風控模型，以協助中小企業融資貸款。

對此，顧立雄表示，聯徵中心已在介接水電瓦斯費等繳交紀錄平台，例如經濟部有關企業的水電瓦斯費繳費情況資料，未來企業若同意，亦可授權銀行查詢其繳交水電瓦斯費用的紀錄，以「信用資料輔佐行為資料」，利用科技及數據分析，可以強化中小企業信用不足的部分，讓中小企業更容易取得銀行貸款。

銀行局長邱淑貞也補充說明，目前國發會有 MyData（數位服務個人化）的計畫，在民眾授權的情況下，可以查到政府相關公開資料，包括戶政、車籍、金融等資料，聯徵中心將介接介接相關平台，未來民眾也可在聯徵中心一站申請各式政府公開資料及自己的信用資料，做為聯徵輔佐資料，藉此加快中小企業的授信。