汽車零組件廠報喜 劍麟、橙的Q3業績踩油門

汽車零組件廠近來營收陸續報喜，繼英利 - KY(2239-TW)、時碩 (4566-TW) 日前公布 9 月合併營收寫單月新高紀錄，橙的 (4554-TW) 今 (14) 日公布 9 月合併營收年增近 60%，第 3 季營收終結連 10 季負成長、轉為年增 40.65%，劍麟 (2228-TW) 更創單季新高。

劍麟 9 月合併營收 4.12 億元，月增 7.96%、年增 15.97%，第 3 季營收 12.39 億元，年增 13.21%，並創單季新高；累計前 3 季達 34.72 億元，年增 9.91%。

橙的 9 月合併營收 3109 萬元，月增 1.19%，年增 59%，第 3 季營收 9206 萬元，年增 41%，是連續 10 個季度衰退後，首度轉正；累計前 3 季營收 2.53 億元，年減 17%。

劍麟表示，第 3 季淡季不淡，主要是因旗下三大主力汽車安全關鍵零組件產品的出貨保持暢旺，加上多款主被動式安全系統相關零組件新訂單逐步量產出貨，其中，預縮式安全帶精密導管的營收明顯較去年同期成長。

劍麟強調，與主要客戶積極針對多項 ADAS(先進駕駛輔助系統) 相關零組件產品洽談合作的可能性，也同步開發中，未來隨著客戶需求增加，可望增添整體營運動能。

橙的表示，歐美 AM 市場的客戶備貨穩定增溫，若從今年第 3 季銷售地區營收來看，歐美和中國地區營收比重分別為 53%、11%；其中，中國營收明顯較去年同期成長 74%，原因在中國客戶宇通客車新車銷售貢獻。

橙的強調，目前是宇通客車唯一 TPMS 供應商，除新款產品已通過認證且量產出貨，並將增加在既有客車滲透率，觀察中國前 8 月客車新車銷量達 28.6 萬輛，鄭州宇通占了 13.46% 的市場份額，有利於未來在中國 OEM 業務發展空間。

此外，橙的仍持續看好全球重型卡車、客運等大型車輛 TPMS 系統加裝需求的潛在市場機會。