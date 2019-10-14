台股站上萬一 外資回頭加碼151億元 大買鴻海、友達

台股今 (14) 日收盤上漲 176.99 點，收 11066.95 點，成交值 1588.24 億元，三大法人同步買超，合買 198.37 億元，外資大買 151.82 億元，並大力加碼鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW) 超過 3.3 萬張。

自營商則買超 40.93 億元，投信買超 5.62 億元，外資及陸資買超 151.82 億元；在期貨市場方面，外資今日未平倉合約口數 5388 口，累計未平倉合約口數 57981 口。

外資今日集中市場買超較多個股為鴻海、友達、燿華、聯電、群創、欣興、中信金、台泥、新光金、華新、日月光投控；賣超較多個股為統一、聯發科、英業達、旺宏、彩晶、仁寶、中石化、敦南、可成、奇鋐新纖。

投信今日集中市場買超較多個股為正崴、華通、京元電、日月光、可成、金像電、南電、緯穎、正新、台泥；賣超較多個股為欣興、裕民、旺宏、建準、台表科、技嘉、美利達、聯發科、瑞儀、卜蜂。

自營商今日集中市場買超較多的個股為華通、群創、日月光投控、台積電、京元電、燿華、華邦電、旺宏、南亞科、南電、友達；今天賣超較多個股為華航、元大金、晶電、興富發、中信金、長榮航、台泥、鴻海、三商壽、中壽。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日在雙十國慶長假後買盤回籠，台股跳空開高開出，以長紅配合鉅量走勢表態，呈現價量齊揚走勢，證券分析師黃漢成原本即看好長假後買盤回籠，認為台股將以電子股為主，譜出震盪向上的格局。