上線在即遭美證監會喊停Telegram 回應喊冤：嘗試溝通 18 個月卻無果

區塊客 10 月 12 日報導，美國證券交易委員會（SEC）指通訊軟體公司 Telegram 旗下即將上線的 Gram 代幣（GRM）構成未經註冊的數位代幣發行，並向曼哈頓法院針對 Telegram 公司及 Gram 代幣發行方 TON Issuer Inc. 提交「緊急行動限制令」申請，將於 10 月 24 日在紐約開庭審理。為此，該公司區塊鏈網絡 Telegram Open Network（TON）開發人員日前已致函投資者回應事件。

信中提及，Telegram 在過去 18 個月以來，不斷試圖向 SEC 徵求關於 TON 區塊鏈的反饋意見並積極進行溝通，因此對當局近日的舉措表示不認同，Telegram 續道，「對於 SEC 選擇在這種情況下提起訴訟，我們深感驚訝和失望，更無法認同 SEC 的法律立場」。

不過，SEC 當時也在訴訟中表示，「曾要求 Telegram 對行政傳票作出回應，但對方並未採取任何行動，最終別無選擇，只得提起訴訟」。

至於 Gram 代幣是否能如期推出，Telegram 在信中表示，他們正在繼續評估「符合各方利益」的最佳解決方法，包括但不限於評估「延遲上線日程」。值得注意的是，根據投資人協議，Telegram 曾承諾 TON 項目預定將在 10 月 31 日之前啟動，並向投資者交付 Gram 代幣，否則將以全額退款。

消息傳出後，《紐約時報》科技記者 Nathaniel Popper 發布推特貼文指出，「SEC 喊停 Telegram 加密貨幣項目的舉動引起人們對大型創投機構的質疑，Benchmark、Sequoia 和 Lightspeed 這些公司向 Telegram 提供了 17 億美元，並深信這個項目將通過監管要求。」

就在昨日，TON 投資者的私人 Telegram 頻道刪除了所有的歷史貼文，並宣布「在監管不確定性堆疊的情況下，頻道將暫停發文」。

這篇文章 上線在即遭美證監會喊停 Telegram 回應喊冤：嘗試溝通 18 個月卻無果 最早出現於 區塊客。

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