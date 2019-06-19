威盛、穩懋、大立光、台積電、巨大

威盛 (2388)：旗下自駕車系統成功打入中國大陸自駕車系統解決方案商創昂智能 (TRON)，未來將可望共同切入商用巴士、貨運及工程車輛等三大市場。今日股價開盤直奔漲停板，惟遭逢大量壓力區間而拉回。

穩懋 (3105)：看好寬頻網路運用於低軌道及中軌道衛星傳送 5G 訊號的需求，隨著未來各種 IOT 等應用，還有低軌道衛星的部分，美系外資上調目標價至 220 元。今日股價跳空開高，試圖收復季線，早盤最高價來到 196 元，漲幅逾 4%。



大立光 (3008)：即將進入第三季的傳統旺季，目前產能滿載，7 月業績會比 6 月好，並釋出進軍 G+P(玻璃 + 塑膠) 潛望式鏡頭的消息。今日股價跳空開高，早盤最高價來到 3955 元，漲幅逾 6%，上檔落在年線的反壓。



台積電 (2330)：在先進製程領導地位不變，加上智財權 IP 組合具優勢等，部分外資上修目標價至 271 元。今日股價跳空開高，早盤最高價來到 242.5 元，漲幅近 3%。



巨大 (9921)：隨著美國、歐洲需求強勁，而中國庫存見底，巨大營運轉強，加上未來三年有歐美電動腳踏車需求推升台灣腳踏車出口成長。股價力守五日線之上，今日股價再創波段新高 267.5 元，漲幅逾 7%。

