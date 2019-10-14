手搖飲市場熱 六角、雅茗Q3營運創高後 Q4不淡

連鎖手搖飲業者六角 (2732-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 陸續公布第 3 季合併營收，均創單季新高，反映傳統旺季，進入第 4 季後，雅茗表示，隨著持續海外拓點，營運力拚淡季不淡，六角更強打新南向牌，預計年底前可望重返印度市場。

六角 9 月合併營收 4.37 億元，月減 4.45%、年增 20.5%，第 3 季合併營收 13.67 億元，年增 24.11%，前 3 季合併營收 36.93 億元，年增 30.75%。

雅茗 9 月合併營收 1.76 億元，月減 19.02%，年增 2.81%，第 3 季合併營收 6.08 億元，年增 4.36%，前 3 季合併營收 17.13 億元，年增 4.42%。

雅茗表示，隨著主力品牌快樂檸檬展店效益持續發酵，9 月營收 1.75 億元，年增 2.81%，創同期次高，雖較上月衰退 19.02%，但 7-8 月一向是全年最旺季，屬正常狀況，進入第四季後，在海外仍將陸續開設新店點下，力拚淡季不淡。

快樂檸檬 9 月新開 40 個店點，創同期新高，雅茗表示，新展店皆為效益更高的新型態店，目前占總店數比例逾 20% 達 200 家，後續既有門店也將陸續改裝，目標到明年底，新型態店型比例可望達到 50%。

據統計，中國市場的手搖飲料店數，由去年 42 萬店增至 51 萬店，市場競爭激烈，雅茗直言，中國十一長假期間整體消費力道不如預期，不過，新型態店型開出後，升級後單店業績可較前期有雙位數成長。

至於海外，雅茗將拓展重點放在北美、日本，以美國市場來看，目前店數已達 45 店，將開出在賭城拉斯維加斯的首店，也將插旗芝加哥、丹佛、橘郡和波特蘭等城市；至於日本，在名古屋、福岡等地已開出據點。

六角則說明，旗下日出茶太今年來除在亞洲市場包括日韓、菲律賓、印尼和馬來西亞等國快速擴張外，澳洲持續拓點，並首度插旗北歐冰島、南歐西班牙等國，目標第四季重返印度，而日本在年底前開到 35 家。

由於權利金收入幾乎等同於純利，六角樂觀看待，海外擴點對整體獲利有顯著幫助。