〈國發創投成果〉陳美伶：創新產業將成下一個台積電

國發會今 (14) 日舉辦「國發基金天使投資方案第 3 季投資成果分享會」，主委陳美伶表示，創新事業將驅動台灣數位經濟發展，透過國發基金、天使投資計畫，打造、培養台灣下一代產業發展，預期台灣下一個的台積電就是創新產業，且不只是單一行業，而是跨界、跨領域。

截至 10 月 14 日，國發會天使投資方案已完成審議 84 家投資申請案，並通過投資 57 家新創事業，其中 7 家為 300 萬小額搭配投資案，通過率達 67.5%，國發基金核准投資金額約 7.58 億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約新台幣 14.93 億元，促進新創產業總投資金額逾新台幣 22.51 億元。

陳美伶表示，台灣創新能量很強，日前瑞士世界經濟論壇 (WEF) 公布的 2019 年全球競爭力報告，台灣與德國、美國、瑞士續並列全球 4 大創新國，她強調，政府會繼續做創新事業的後盾。

資金是新創事業從 0-1 最重要的資源，國發基金於 2017 年匡列新台幣 10 億元正式啟動辦理創業天使投資方案，執行迄今已核准投資近新臺幣 8 億元，為避免投資額度用盡，國發基金於 9 月 2 日修訂方案的總投資額度，提高為新臺幣 20 億元，擴大辦理新創事業投資。

國發會今也邀請 5 家成功投資案新創事業代表分享，包含將全感知 AI 技術導入到運動賽事的 Osense、網路借貸平台金融科技公司 Robo、開發毫米波的稜研科技、無人機技術開發商翔探科技、打造全球第一台手沖咖啡機的 iDrip LTD。