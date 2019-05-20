橙的首季每股虧損0.24元 盼控管費用支出及優化產品結構使營運轉佳

橙的電子 (4554) 首季每股稅後虧損 0.24 元，4 月在歐美 AM 客戶拉貨力道增溫下，單月營收較上月已回升 28%；展望第二季，橙的指出，將產品結構優化並嚴謹控管公司各項費用支出、各生產基地業務及生產彈性調配等整頓政策，盼營運能儘快轉盈。橙的第一季營收為 6577 萬元，年減 43.4%，毛利率為 33.35%，稅後淨損 528 萬元，每股稅後虧損 0.24 元。



橙的表示，公司是中國最大客車廠宇通客車唯一 TPMS 供應商夥伴，產品已通過認證進行小量出貨；另一方面，來自歐美地區 AM 客戶的拉貨力道仍表現穩定態勢，貢獻 2019 年首季 AM、OEM 業務的營收比重分別達 77.56%、22.44%。



橙的 4 月合併營收為 3098 萬元，較 3 月成長 28.30%；累計前 4 月合併營收達 9675 萬元，較去年同期減少 38.58%。



展望第二季，橙的指出，看好隨著客戶及產品結構優化、嚴謹控管公司各項費用支出、各生產基地業務及生產彈性調配等整頓政策實行下，將有效提升公司整體獲利能力。橙的進一步指出，中國政府針對重卡國六排放標準將於 2021 年 7 月全面實施，核心地區包含京津冀、珠三角、長三角等將提前 1-2 年率先執行，未來將有持續 2 至 3 年的換車潮，加上中國政府於 2020 年起實施所有新車強制安裝 TPMS 系統要求，將帶動中國 TPMS 系統市場需求快速提升，提供相關獲多國認證的供應商帶來龐大市場商機。



橙的表示，將生產及業務中心進行重新調整，全力布局台灣、中國蘇州、德國、及美國等地，加上旗下 TPMS 產品握有美國、歐盟、日本及中國等多國專利認證技術，可望隨著新車及保有車輛加裝 TPMS 的滲透率持續提升，帶動主要客戶的拉貨力道增加，貢獻整體營運逆轉且邁入下個成長階段。