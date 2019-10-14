〈群益期貨〉改革與開放是兩個不同的議題，中國步調不一

受到中美高級別會談達成「有限度協議」影響，在台灣連假期間，美股與陸股均上漲；不過還有多項議題，雙方目前為止尚未有結論，例如美國尚未撤除 10/7 所公佈的實體清單（黑名單），中國版的實際清單是否會隨之公佈，將會是下一個隱憂。

整體而言，中國以進口農產品換取了加徵關稅停戰，也有一種聲音指出中美貿易談判雙方都有意促成協議，因為中國方面有四中全會的壓力，美國則有 2020 川普能否能連任的壓力，因此即便香港議題原傳出是美國在背後下指導棋，這股不知名的隱形力量，也有可能暫緩。

再從另一個角度，中國在貿易談判中，關於開放與改革的兩大議題，開放是雙手展開，改革則是要看開放的程度能不能倒逼改革，成為順水推舟的事；但目前中國並不急於改變路線，這應該是中美之間目前仍無法跨越的紅線，因此涉及開放好談，一旦涉及改革就只能慢慢談，甚至像鐵板一塊，談都不能談、碰都不能碰。

美國有美國的政治問題，明年年底要總統選舉，川普有選票壓力；中國近日將召開第十九屆四中全會，習近平政權的信心危機也算是四中全會的主題，若香港反送中、中美貿易戰持續延燒，對習政權的鞏固恐怕會增添許多變數。

此次中美高級別會談能達到有限度的協議，恐怕就是在這樣的背景下談成的。

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