施振榮發起無線平台策進會 搶攻物聯網無線傳輸應用商機

迎接物聯網產業創新與機會，宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮今 (4) 日與台灣聯合大學系統副校長林一平號召下，正式發起成立「台灣全球無線平台策進會」，並以 GloRa 為品牌，搶攻物聯網無線傳輸應用市場的新商機。

GloRa 為 Global Radio 之意，施振榮表示，GloRa 為來自於軍方 (中山科學研究院) 技轉民間的應用，是物聯網領域窄頻無線傳輸技術，目前包含台塑 (1301-TW)、友達 (2409-TW)、緯創 (3231-TW) 等企業已導入製造業廠區監控應用外，也進一步應用在智慧交通、智慧城市、智慧農業、Ubike、緊急救援人員的定位，未來也將推向國際。

策進會也敲定以由施振榮親自命名的 GloRa 做為長期經營的品牌與平台，整合上中下游供應鏈，建立一個王道產業生態。

施振榮指出，大環境挑戰很多，台灣需要走出去才有未來，盼藉 GloRa 平台，讓台灣在無線通訊最後一哩路扮演主導地位，占有一席之地。

施振榮進一步指出，過去資訊電子業的毛利率已降為毛三到四，未來發展 GloRa 平台等無線通訊的創新應用，有機會可以創造新毛三到四 (30% 到 40% 以上毛利率)。

在發起人會議中，策進會也選出包括施振榮、林一平、交大研發長李大嵩、交大教授林寶樹、安碁 (6690-TW) 董事長施宣輝、智聯服務公司總經理韓政達、宏碁通信公司總經理薄占平、宏碁智通公司總經理游明豐、智頻副總林錫炫擔任籌備委員，並推舉林一平擔任主任委員。