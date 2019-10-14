嘉聯益結盟華新集團 將整合佳邦微型天線設計、生產能力

華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 斥資 24.38 億元，參與嘉聯益 (6153-TW) 私募，雙方增資換股以今 (14) 日為基準日，由於嘉聯益以軟板天線既有技術優勢布局 5G 通訊市場，法人更看好嘉聯益與華新集團內佳邦 (6284-TW) ，將在微型天線設計、生產能力上高度整合。

瀚宇博董事長焦佑衡在 3 日的嘉聯益股東臨時會中，順利取得 1 席董事，進入嘉聯益董事會，法人今日指出，嘉聯益與華新集團合作，透過此聯盟案，與華新集團內佳邦在微型天線設計、生產能力等高度整合，並提高市場滲透能力。

華新集團已入主佳邦，除生產保護元件之外，長期以以來並致力開發微型天線，法人指出，未來 5G 應用上，5G 通訊天線模組，將以不同型態出現，佳邦將以微型天線設計能力，加上整合嘉聯益 MPI、LCP 等天線製造，滲透力持續提升，有助在 5G 通訊市場上取得更高占有率。

瀚宇博除以 24.38 億元參與嘉聯益私募案，雙方並以日天為換股基準日，瀚宇博將以股權交換方式，取得嘉聯益 8% 股權，換股比例為 1 股瀚宇博，換取 1.36 股嘉聯益；瀚宇博將發行新股增加 3.2 億元股本，股本將增加到 49 億元，嘉聯益也將發行新股 4.35 億元交換瀚宇博股權。

嘉聯益與瀚宇博的發行新股換股案，是以 14 日為增資基準日，嘉聯益股本增加到約 54 億元，並由瀚宇博持有增資後股本的 24% 股權，瀚宇博將依權益法認列嘉聯益獲利，嘉聯益也因換股而持有瀚宇博股權 6.5%。

目前軟板廠嘉聯益共有昆山、蘇州、樹林、桃園觀音及深圳 5 個廠區，其中深圳廠為後段製程，嘉聯益今年上半年稅後純益為 1.79 億元，每股純益為 0.44 元，累計 2019 年前 8 月營收為 114.46 億元，年成長 33.56%。