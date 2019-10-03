瀚宇博董座今起進入嘉聯益董事會 後續將再增資換股

華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 斥資 24.38 億元，參與嘉聯益 (6153-TW) 私募，資金並已到位，目前瀚宇博持有嘉聯益 17.39% 股權，成嘉聯益最大單一股東，今 (3) 日瀚宇博董事長焦佑衡在嘉聯益股東臨時會中，順利取得 1 席董事，進入嘉聯益董事會。

嘉聯益董事長蔡長穎看好與瀚宇博合作，在嘉聯益既有技術優勢下，將攜手在 5G 通訊市場。

瀚宇博也預計，將用股權交換方式，再取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博換 1.36 股嘉聯益；瀚宇博將發行新股增加 3.2 億元股本，股本將增加到 49 億元，嘉聯益也將發行新股 4.35 億元交換瀚宇博股權。

嘉聯益興瀚宇博的發行新股換股案，將以 10 月 14 日為增資基準日，屆時嘉聯益股本將增加到約 54 億元，並由瀚宇博持有增資股本 24% 股權，屆時，瀚宇博將依權益法認列嘉聯益獲利，嘉聯益也將因換股而持有瀚宇博股權 6.5%。

目前軟板廠嘉聯益共有昆山、蘇州、樹林、桃園觀音及深圳 5 個廠區，其中深圳廠為後段製程，嘉聯益今年上半年稅後純益為 1.79 億元，每股純益為 0.44 元，累計 2019 年前 8 月營收為 114.46 億元，年成長 33.56%。