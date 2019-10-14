【柏瑞投信】「柏瑞投信獲得第15屆金彝獎之[金融創新獎]殊榮

堪稱國內證券期貨業界最高榮譽獎項的金彝獎，9 月 9 日公布 2019 年第 15 屆的得獎名單，柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 榮獲「傑出金融創新獎」* 的肯定，為唯一獲得此一獎項的投信公司。

金彝獎為達到拔擢優秀人才和企業的宗旨，秉持客觀、公正、嚴謹之選拔流程，在金管會的指導下，以及金管會證期局暨所有證券期貨周邊單位的支持下所舉辦，由於評選審核的過程嚴格縝密，被業界稱譽為證券期貨市場的「奧斯卡獎」，柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 能獲此殊榮，代表柏瑞投信的產品研發創新能力獲得業界高度肯定。

柏瑞投信表示，柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 自 2017 年 1 月成立以來，陸續創下許多難能可貴的紀錄，如下所述：

1、境內首檔：柏瑞投信於 2017 年首創以「特別股」為訴求的基金，帶動國內特別股投資風潮，並引起

同業相繼跟進發行特別股相關基金。根據投信投顧公會資料，截至 2019 年 8 月底，含柏瑞特別股基

金在內，共有 7 檔特別股相關基金陸續成立。

2、規模最大：柏瑞特別股基金發行後規模成長驚人，成立不滿一年即躍升為境內規模最大的一檔股

票型基金，創下投信史上「最快」達到規模突破新台幣 300 億元的基金。截至今年 8 月底，本基金規模已來到 347 億元，成為境內「全台最大檔」的基金王 **。

3、創新獲獎：該基金僅成立一年多即獲 2018 年香港《財資》雜誌頒發「Editors’triple Star」*** 編

輯評審團大獎，表彰其為「具有創新和引領市場的產品」，以黑馬之姿榮獲大獎，亦為台灣投信業首見。今年再度獲得金彝獎之 [金融創新獎] 的肯定，可說是實至名歸。

柏瑞投信董事長楊智雅表示，柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 開創了台灣固定收益產品的新局面，不過柏瑞並不會以此自滿，身為台灣第一家純外資投信，一路走來，柏瑞投信的使命就是：「在每天、全方位超越客戶的期望。」未來將持續以客戶利益為最大前提，致力提供符合在地化需求的創新產品。

