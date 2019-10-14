元太9月營收創近6年新高 Q4物聯網產品需求穩定

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (14) 日公布 9 月營收 17.62 億元，月增 98.25%、年增 35.64%，為今年單月新高，同時也創 2013 年 12 月以來單月新高，預期物聯網 (IoT) 產品仍是未來成長動能，第 3 季營收 36.59 億元，季增 2.92%、年減 7.74%，累計今年前 9 月營收 101.69 億元，年減 2.93%。

元太表示，今年受整體大環境影響，對全年表現保守看，估營收約個位數下滑，但物聯網 (IoT) 產品需求穩定，電子標籤、行李吊牌等仍可望成長 2-3 成，目前 2 大產品營收消費性電子 (CE) 及物聯網 (IoT)，占比約是 7 比 3。

法人表示，元太 9 月電子書閱讀器 (E-reader) 及電子筆記本 (E-note) 需求回升，加上物聯網 (IoT) 產品穩定，帶動 9 月營收創下近 6 年新高，月增 98%，第 3 季營收季增 3%，下半年可望持續受惠如電子標籤等物聯網 (IoT) 產品需求提升，帶動營收成長。

展望未來，法人表示，元太今年受整體 LCD 面板廠景氣不樂觀，加上 AMOLED 等新技術發展，預期權利金收益在未來 2-3 年內會逐年小幅下降，但元太持續擴大布局 (IoT) 物聯網產品，並推出彩色電子紙應用，更視今年為彩色電子紙元年，在智慧城市、行李標籤應用也陸續有客戶開始導入使用，預期物聯網產品營收比重將逐步提升。