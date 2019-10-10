〈潛力股〉華研今年EPS可望創高 全年挑戰賺逾1個股本

華研音樂 (8446-TW) 今年以來雖因 S.H.E 未續約，使整體營收規模縮減，不過，近來佈局授權業務效益漸顯，由於授權業務營收持續增溫，且毛利率表現較佳，加上下半年適逢傳統旺季，受惠產品組合有利，今年獲利可望優於去年，全年有機會賺逾 1 個股本，帶動 EPS 再創新高。

今年以來，華研旗下藝人持續推出熱門作品，且後續商演等活動不斷，使單月營收表現相對平穩，隨著作品增加，下半年藝人活動安排也更豐富，帶動第 3 季營收攀今年高峰，且年底逢活動旺季，可望進一步推升第 4 季營收表現。

華研下半年排定的大型演場會，為上半年 10 場的 2 倍，全年演唱會場次共 31 場，達到去年 13 場的 2.4 倍，將彌補部分 S.H.E 未續約對營收造成的影響。

另一方面，華研佈局授權業務逐步開花結果，近來營收占比持續擴增，已由 2017 年的 24.5%，提升至去年的 43.59%，今年第 2 季更攀升至 62%，且每年授權業務營收貢獻成長至少 5-10％，成為營運動能最強勁的領域，隨著各音樂平台逐漸壯大，明年授權業務營收預期也將持續成長。

華研音樂今年上半年稅後純益 2.81 億元，年增 12.8%，每股純益 5.31 元，創歷年同期新高。法人看好，由於下半年為傳統營運旺季，營收將優於上半年，在產品結構持穩下，全年獲利將優於去年，有機會賺逾 1 個股本。