〈裕民股東會〉中國原物料需求穩 徐旭東看好散裝後市

遠東集團旗下散裝航商裕民航運 (2606-TW) 今 (13) 日召開股東常會，董事長徐旭東表示，去年一整年全球變化大，但以航運公司來講，裕民表現不錯，展望後市，預料「全球經濟會暫緩一點，但不至於差到哪裡」，尤其中國鋼鐵業基本面仍健全，帶動高品位鐵礦石進口需求，加上中國大豆仍以進口為主，以及中國的基礎建設需求仍在，有助散裝表現持續穩健。

徐旭東說，裕民正持續船隊汰舊換新計畫，船隊輕齡化具競爭力，且公司注重財務結構，比起其他航商，較沒有槓桿過大的問題。

裕民預計今年新交 1 艘 Kamsarmax 型散裝貨輪，明年再新交 2 艘 32.5 萬超大型礦砂船 (VLOC)，同時，去年售出 2 艘 80000 噸巴拿馬極限型船舶「裕樸輪」和「裕慎輪」，並新交 1 艘 82000 噸巴拿馬極限型船舶「裕誠輪」。

截至去年底，裕民自有和在建中船隊達 40 艘，散裝船隊平均年齡僅約 5.5 年，再加合資、代管船隊，船隊運力擴展共 48 艘，總載重達 666 萬噸。

裕民強調，歷年平均船舶利用率達 97% 以上，未來仍將努力維持船舶高利用率，減少塢修和離租 (off-hire) 天數，為股東創造最大利益。