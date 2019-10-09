下游鋼鐵業安啦 ! 我暫緩對中國進口指定鋼品加稅

下游鋼鐵業者可以鬆口氣了! 財政部關務署今 (9) 日公告雙反調查結果，拍定對從中國進口的 5 項鋼品暫時不課徵反傾銷稅與平衡稅，但財政部也另有但書，只要業者或主管機關認為中國進口鋼品有傷害國內產業之虞，仍可在即日起 5 年內，向財政部提出申請，可免去調查程序視情況適度祭出加稅因應。

財政部針對中國進口的五項鋼品進行雙反調查，包括「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、「不銹鋼冷軋鋼品」、「不銹鋼熱軋鋼品」與「特定碳鋼冷軋鋼品」，其中前三項鋼品在調查前就已課徵反傾銷稅，因此不受本次調查結果影響。

關務署關稅稅率審議小組日前針對 5 項受調查鋼品做出終判，考量加稅恐增加下游鋼鐵業者營運成本，衝擊產業發展，因此拍板自 2019 年 10 月 9 日公告日起，為期 5 年，也就是到 2024 年 10 月 8 日止，暫時不對前述 5 項中國進口鋼品課徵反傾銷稅與平衡稅。

根據財政部調查結果，中國政府對於「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、「不銹鋼冷軋鋼品」、「不銹鋼熱軋鋼品」與「特定碳鋼冷軋鋼品」傾銷差率為 26.68%~36.77%，補貼率也有 27.36%~51.32%，顯示中國對於前述鋼品確有補貼之實。

考量我業者進口前述鋼品大多屬中下游業者，一旦課徵反傾銷稅與平衡稅，將大幅提高業者營運成本，為降低對產業的衝擊，財政部最後拍板暫不課稅。

儘管暫不課稅，但財政部也有但書，官員表示，只要產業或主管機關認為，中國這 5 項鋼品傾銷若有商業國內產業之虞時，仍可向財政部提出，屆時將視市況與對經濟產業的影響程度，適度祭出課徵反傾銷稅與平衡稅因應。