三大產品線助攻 聯發科Q3營收234.94億元 創11季來新高

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布 9 月營收 234.94 億元，月增 1.96%，年增 1.69%，第 3 季合併營收 672.24 億元，季增 9.19%，年增 0.29%，聯發科第 3 季進入行動運算平台的傳統旺季，加上成長型產品、智能家庭拉貨力道強勁，三大產線齊步向上，帶動營收攀上近 11 季來新高。

聯發科第 3 季成長穩健，行動運算產品雖受終端消費下滑影響，但隨著旺季到來，加上新產品 P90、G90 晶片助攻下，出貨明顯升溫，同時，AIOT、PMIC 等產品出貨暢旺，帶動成長型產品營收雙位數的成長，累計前 3 季營收 1815.13 億元，年增 2.45%。

聯發科 5G 晶片獲外資同步看好，主要因其推出時程、價格皆具競爭力，以時程來看，第 1 顆 5G 晶片將在明年第 1 季開始量產，第 2 顆平價款則在明年第 2 季，較高通快了 1 季，價格也因研發資金集中，有助成本效益最大化，外資預計，聯發科明年 5G 晶片出貨量將達 0.35-0.45 億套。

外資指出，聯發科第 4 季受行動運算平台動能趨緩，營收估較第 3 季修正，季減 9%，仍持穩 610 億元，毛利率也可望在產品組合優化下，維持 40-42% 水準。

外資看好，聯發科明年第 1 季，可望隨著中國客戶快速導入 5G 晶片，淡季營運有撐，預估第 1 季季減約 8%，較前 5 年平均季減 15% 表現還好，也可望帶動明年上半年表現。