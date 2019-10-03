〈宏碁創作者布局〉亞太市場台灣首波開賣 泰國接棒年底前產品上市

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日舉辦 ConceptD 系列產品記者會，泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，台灣是亞太區首波開賣 ConceptD 系列產品的國家，目前正積極拓展東南亞市場，泰國將是下一個開賣地，預期其他東南亞國家，將在第 4 季完成產品上架。

侯知遠表示，以泛亞地區來說，目前台灣跟泰國創作者產品推出進度較快，在台灣除推新品，也循電競模式擴大與產官學合作，目前泰國進度差不多，預期近期就會舉辦產品發表，將以台灣模式擴展到其他地區。

侯知遠指出，宏碁看好未來創作者市場發展，今年初率先將創作者品牌獨立出來，但創作者產品的消費者相對隱性，並不像電競族群較好預估，他就舉個例子 3 年前僅占全世界電競產值僅達 5%，但今年已占 15%，成長幅度可見，但創作者既可以選擇創作者產品也可以選擇電競產品，因此目前較難預估，但預期未來 1-2 年將逐漸明朗。

產官學合作方面，侯知遠表示，目前鎖定台灣的設計學校，提供購置設備優惠及設立學習中心，也與設計獎、政府單位、建築事務所等合作，未來將把這個模式應用到其他市場。

由於創作者產品對規格、降噪功能要求較一般筆電高，侯知遠表示，創作者產品的價格比較高，獲利也比較好，預期未來 1-2 年市場浮現後，將成為宏碁重要的產品線之一。