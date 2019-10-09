OPPO旗下手機廠realme發新機 台供應鏈增溫

OPPO 旗下新品牌 realme 將在 10 月 22 日發表 3 款新機，分別為 realme 5、realme 5 Pro 及 realme XT，目標今年市占率達 3% 以上，並打入台灣前 10 大手機品牌，隨著新機即將亮相，供應鏈第 4 季營運可望增溫，包含晶片廠聯發科 (2454-TW)，PCB 廠華通 (2313-TW)、臻頂 - KY(4958-TW)，IC 設計廠敦泰 (3545-TW)。

realme 5 為四鏡頭機款，主鏡頭分別為 1200 萬、f/1.8 大光圈，800 萬、119 度超廣角鏡頭，200 萬人像鏡頭及 200 萬微距鏡頭；硬體配置上，採用高通 S665 處理器、5000mAh 電池，號稱手機可連續玩遊戲 13 小時、音樂連續播放 30.8 小時、影片連續播放 19.1 小時，最長待機時間高達 29.9 天；正面配置則為 6.5 吋迷你水滴全螢幕，螢幕佔比提升至 89%。

realme 5 Pro 同樣配備四鏡頭，並將主鏡頭升級至 4800 萬超高畫素，硬體則搭載高通 S712 處理器，綜合性較前一代處理器提升 10%，圖像效能更提升 35%；正面為 6.3 吋迷你水滴螢幕，螢幕占比達 90.6%。

realme 於去年 5 月成立，今年 5 月登台，據市調機構統計，realme 才成立 1 年多，今年第 2 季全球出貨量約 470 萬支，年增 8.48 倍，市占率約 1.3%，法人指出，realme 第 4 季推出 3 款新機，除營運添新動能外，市占率也可望攀高。