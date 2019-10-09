IC通路Q3回溫 文曄出貨超預期 刷新歷史新高

半導體通路商大聯大 (3702-TW)、文曄 (3036-TW) 第 3 季出貨明顯回溫，大聯大第 3 季合併營收 1408.2 億元，季增 9.01%，年減 6.35%，文曄第 3 季合併營收 961.9 億元，季增 28.69%，年增 13.47%，刷新單季新高紀錄。

大聯大 9 月營收 478.06 億元，月增 1.77%，年減 2.94%，文曄 9 月營收 347.8 億元，月增 11.6%，年減 0.74%。

文曄第 3 季受惠旺季加持，手機客戶皆積極備貨，帶動通訊領域營收成長，電腦、消費型領域也有小幅成長，綜效發揮下，帶動第 3 季營收突破 900 億元大關，也創下歷史新高，累計前 3 季合併營收 2384 億元，年增率 27.05%。。

展望第 4 季，文曄指出，手機拉貨力道最高峰將落在 10 月，加上 5G、WiFi 6 等新產品問世，帶動電腦、消費型需求上揚，不過隨著消費型產品的營收比重提升，獲利表現相對有壓。

不過，大聯大、文曄前日宣布，將在明年年底前終止與德州儀器 (TXN-US) 的代理合約，且因其占進貨總額分別為 11.28% 及 20.05%，預計未來將啟動營運調整策略，並增加現有產品線，維持營運規模，不過市場仍解讀，兩大通路商減少代理德儀產品，明年營運表現恐有壓。