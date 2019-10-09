中小電商營運增溫 網家轉投資Payeasy全年轉盈樂觀

近來電商界中小業者在轉型創新下，表現亮麗，網家 (8044-TW) 今 (9) 日宣布，轉投資全台最大福利網 Payeasy 成功轉型，8 月開始獲利，隨著傳統旺季報到，全年實現獲利可期；創業家 (8477-TW) 則轉投資松果購物，預計 10 月 16 日上興櫃，今年前 3 季交易額已突破去年全年，後市也看佳。

網家指出，轉投資 Payeasy 8 月獲利已轉正，且因第 4 季進入全年業績旺季，預估將可實現全年轉盈的初步目標。

而松果購物也捎來好消息，9 月交易額 (GMV) 達 1.45 億元，帶動 9 月營收 2538 萬元，年增幅高達 86.7%，累計前三季交易額突破 11 億元，超越去年全年，持續在高速成長期。

展望第四季，松果購物表示，去年首度在雙 10 檔期推出「國民狂歡節」，有效衝高交易額較平日達雙位數成長，成為松果購物代表性造節活動，今年 10 月將陸續以大檔堆疊買氣。

由於松果購物為中小成長型電商，法人密切注意其興櫃後股價表現。

網家董事長詹宏志在 4 月出面整合國內多家電商美妝品牌，包括 86 小舖、UNT 和 PayEasy 旗下 BeautyMaker、BeautyEasy 共四大美妝品牌，但維持各品牌獨立經營後，此次宣布 PayEasy 轉盈，顯示資源共享、並降低成本的策略有成，未來其他品牌的獲利展望也值得注意。