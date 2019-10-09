〈瑞磁展望〉攻寵物檢測商機 產品最快明年初出貨

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 除人體檢測，也搶攻寵物商機，已與國際三家大廠合作，最快明年 1 月開始出貨，挹注營運表現，此外，也獲工業局科技事業意見函，預計年底前送件申請上市。

財務長黃亮凱表示，寵物抽血的痛苦程度是人類的數倍，為降低檢測次數，研發出數位條碼檢測，一次可檢測出數百萬種檢體，目前有 3 大國際客戶，分別為 Idexx Labs(愛德士)、Livzon(中國麗珠醫藥集團) 與 Perkinelmer。

愛德士為全球動物檢測領導品牌，市占率高達 7 成，黃亮凱指出，愛德士採用瑞磁數位生物條碼技術，開發貓狗寄生蟲的檢測試劑，預計明年第 1 季會先出貨 150 萬美元訂單，明年全年訂單金額最高上看 700 萬美元。

Livzon 年營收約人民幣 60 億元，黃亮凱指出，對方已將相關檢測送至食品藥品監督管理總局 (CFDA)，藥證陸續到手後，未來每年可貢獻人民幣 20-30 萬元營收，雙方合作也能讓 Livzon 的年營收上看至人民幣 80 億元，而 Perkinelmer 為臨床試驗業者，預計檢測相關藥證可望明年中到手。

此外，瑞磁獲工業局科技事業意見函，預計年底前向證交所送件申請上市，預計明年年中掛牌。