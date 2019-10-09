〈大立光法說〉產能滿載Q4營運動能強 10月拉貨持平9月 11月減幅也有限

大立光 (3008-TW) 第 3 季營收 184.83 億元創新高，執行長林恩平今 (9) 日在法說會中指出，目前產能滿載，客戶端 10 月拉貨將維持與 9 月相同，即使 11 月拉貨下滑，估也不會太嚴重，至於 12 月目前仍看不到。

大立光今年 9 月營收 65.96 億元，創新高，8 、 9 月營收都站穩 60 億元以上。

林恩平預期，第 4 季 10 月、11 月營收都將強勁向上，與去年走勢大不同，去年 9 月營收 55.17 億元見高峰，10 月下滑，11 月甚至摔落到 40 億元，顯然大立光今年受惠手機多鏡頭設計成主流，下半年營運明顯改善。

林恩平也指出，雖然大立光第 2 季與第 3 季同樣是產能滿載，但第 3 季隨著新設備移入挹注，第 3 季產出量，實際上較第 2 季成長。

不過，林恩平強調，去年大立光在台中精密機械園區完工的二廠，依客戶訂單需求不斷移入設備及產能，可利用的空間也將在今年底填滿，大立光在新購入的 4 處土地及廠房中，已有一處現有廠房已用於產能擴充上，其餘 3 處可建廠土地，即使立即投入興建，最快開出新產能也是在 2023 年之後。

林恩平在答覆法人提問時指出，目前大立光產能有限下，會從提升良率及生產效率著手，如果兩種都無法滿足需求，將考慮再租用新廠房，且大立光產能若受侷限，接單產品將以高規格、高單價產品優先。

大立光台中精密機械園區二廠的可用利用產能空間將在今年底完全填滿。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光第 3 季營收為 184.83 億元，創新高，毛利率 69.11%，季減 0.48 個百分點，年減 2.19 個百分點，單季稅後純益為 85.65 億元，每股純益為 63.85 元。累計 2019 年前 3 季營收為 423.88 億元，毛利率 68.15%，年減 0.43 個百分點，稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益為 150.37 元。

大立光第 3 季匯兌損失約 7.85 億元，資本支出約 18 億元，折舊費用約 9.3 億元，對於大立光第 3 季大立光第 3 季毛利率下滑，則屬因新機種的生產良率今有改善空間造成。

大立光今天股價收盤價 4460 元，較昨日下跌 20 元或 0.45%，成交量 499 張。市值在今天股價走跌之下也跌破 6000 億元，為 5982 億元。