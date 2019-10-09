〈大立光法說〉產能滿載Q4營運動能強 10月拉貨持平9月 11月減幅也有限

大立光 (3008-TW) 第 3 季營收 184.83 億元創新高，執行長林恩平今 (9) 日在法說會中指出，目前產能滿載，客戶端 10 月拉貨將維持與 9 月相同，即使 11 月拉貨下滑，估也不會太嚴重，至於 12 月目前仍看不到。
大立光今年 9 月營收 65.96 億元，創新高，8 、 9 月營收都站穩 60 億元以上。
林恩平預期，第 4 季 10 月、11 月營收都將強勁向上，與去年走勢大不同，去年 9 月營收 55.17 億元見高峰，10 月下滑，11 月甚至摔落到 40 億元，顯然大立光今年受惠手機多鏡頭設計成主流，下半年營運明顯改善。
林恩平也指出，雖然大立光第 2 季與第 3 季同樣是產能滿載，但第 3 季隨著新設備移入挹注，第 3 季產出量，實際上較第 2 季成長。
不過，林恩平強調，去年大立光在台中精密機械園區完工的二廠，依客戶訂單需求不斷移入設備及產能，可利用的空間也將在今年底填滿，大立光在新購入的 4 處土地及廠房中，已有一處現有廠房已用於產能擴充上，其餘 3 處可建廠土地，即使立即投入興建，最快開出新產能也是在 2023 年之後。
林恩平在答覆法人提問時指出，目前大立光產能有限下，會從提升良率及生產效率著手，如果兩種都無法滿足需求，將考慮再租用新廠房，且大立光產能若受侷限，接單產品將以高規格、高單價產品優先。
大立光第 3 季營收為 184.83 億元，創新高，毛利率 69.11%，季減 0.48 個百分點，年減 2.19 個百分點，單季稅後純益為 85.65 億元，每股純益為 63.85 元。累計 2019 年前 3 季營收為 423.88 億元，毛利率 68.15%，年減 0.43 個百分點，稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益為 150.37 元。
大立光第 3 季匯兌損失約 7.85 億元，資本支出約 18 億元，折舊費用約 9.3 億元，對於大立光第 3 季大立光第 3 季毛利率下滑，則屬因新機種的生產良率今有改善空間造成。
大立光今天股價收盤價 4460 元，較昨日下跌 20 元或 0.45%，成交量 499 張。市值在今天股價走跌之下也跌破 6000 億元，為 5982 億元。