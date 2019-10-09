阿里巴巴宣布：停止向美國販賣電子菸組件

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年10月9號17點50分

由於美國先前出現多起報導疑似因電子菸引起的肺病的病例，中國電子商務巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 週三 (9 日) 表示，由於監管機構的審查日益嚴格，將停止向美國買家銷售電子煙組件。

本週繼大型超市 Kroger 和 Walgreens 連鎖藥局 Boots 宣布將停止在任何店面販賣電子煙之後，阿里巴巴也決定，推出勒令政策，禁止在美國販賣完整的電子煙產品。

根據美國疾病控制和預防中心的數據，電子菸等相關產品被認為是一種類似肺部疾病的致病因素，據報導，截至上週該疾病已導致 18 人死亡，確診和可能的疾病病例數超過 1000 人。

阿里巴巴宣布將在 10 月 10 日針對美國用戶停售不會展示盒式電子菸，菸草吸食器、加熱不燃燒設備和空煙液夾等產品的清單。

電子煙日益普遍，對美國人的健康造成了嚴重影響，雖然美國電子菸大廠 Juul Labs 極力想阻止黑市劣質產品進入，但由恐方興未艾。

在阿里巴巴停售前，買家可以輕鬆地從阿里巴巴或亞馬遜等網站購買電子煙設備、零組件和包裝，以製造假冒 Juul Labs 的電子煙贗品。

根據《新英格蘭醫學雜誌》的一項研究，電子煙中的煙液夾 (vaping cartridge) 含有大麻中的精神活性成分四氫大麻酚，已導致千餘人生病，已知有 24 名肺病患者和使用點子煙有關。

亞馬遜早在 9 月份撤下電子煙用具和零組件，儘管公司未具體提供遭下架的產品。