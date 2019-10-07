蘋果通過新專利：涉及利用RGB-D輔助 提升AR、VR技術

蘋果 (AAPL-US) 在穿戴裝置上又有了最新成果，可以看見該公司試圖在此領域不斷創新的決心。

美國專利商標局近期通過了蘋果的一項專利申請，該專利涉及影片編碼，以及利用 RGB-D 傳感器輔助，以提升虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 等技術之設備、系統與解決方法。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

RGB-D 即為 RGB 與 Depth Map 的結合。RGB 的色彩模式是工業中的顏色標準，是通過對紅、綠、藍三個顏色通道的變化以及它們相互之間的交疊來得到各式各樣的顏色，此標準幾乎包括了人類視力所能感知的所有顏色，是目前運用最廣的顏色系統之一。

深度圖像 (Depth Map) 主要為 3D 領域中的技術，其中，通常 RGB 圖像和 Depth 圖像是成對的，因而像素之間具有一對一的對應關係。

此專利還包括可用於未來的頭戴式耳機和其他 Apple 設備的混合實境應用程式。

在實際應用上，此發明可以使用於虛擬實境 (VR)、混合實境 (MR）及擴增實境 (AR)，且可相互配合使用。

美國專利局發布的蘋果字 20190304170 號專利申請已於 2019 年第一季提交。有鑑於此僅為專利申請，因此產品上市的相關資訊仍無從獲知。