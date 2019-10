防毒軟體之父 John McAfee ：去中心化交易所「McAfeeDex」測試版正式上線

防毒軟體之父兼加密貨幣倡導者 John McAfee 今(8)日稍早在個人推特帳號上宣布,旗下去中心化交易所「McAfeeDex」的 Beta 測試版已成功上線。

For the second time today – t.co/HdSEYi9krq is live and running. Sorry for the false start. The DDOS trolls have been booted from the site. They will have to make do with bad mouthing us. But – there is no such thing as bad press. Even from the mouths of individual fools.

— John McAfee (@officialmcafee) 2019 年 10 月 7 日

作為一家運行在以太坊區塊鏈上的去中心化交易所,McAfee 表示,「任何人都無法關閉去中心化交易所。去中心化即意味著沒有人能控制它,意味著它無所不在、無法停止」。不過,他也坦言,「McAfeeDex 尚需時日才能吸引足夠多的用戶加入,讓它落實成真,但若你願意加入並耐心等待,這家交易所終將能充當『自由的大門』,擺脫由政府控制的基石:法定貨幣。」

根據迄今所發布的詳細信息, McAfeeDex 將不會踐行任何實名認證(KYC)機制、不對任何司法管轄區實行地理封鎖,且僅對吃單者收取 0.25% 的單一平台費用,而免除掛單手續費(Maker Fee)。再來,這家去中心化交易所據稱也將會是開源的,且可提供門戶的創建或 DEX 副本,以及訪問智能合約的訪問點。

若此一來,該交易所理論上將可從多個主機和多個位置進行訪問而無需經過審查。正如 McAfee 所述,「交易詳細信息是私人的,不會進行任何監視,而且沒有交易記錄,也沒有限制」。

不過,隨著法規的施行越發嚴謹,同業 IDEX 為此建立了 KYC 流程、EtherDelta 也因未經授權而提供加密貨幣交易服務被罰款 40 萬美元,各界揣測 McAfee 未來的合規之路恐將荊棘滿佈。

區塊客 6 月報導,John McAfee 預計今年秋季推出同名代幣 「McAfee Freedom Coin」 。根據官網描述,該代幣「不受其他法幣或數位貨幣的價格設定機制」所制約,且完全獨立於傳統貨幣、資產和交易所,予以實現真正的財富自由。

至於發幣背後的理念,官方時隔數月仍未釋出白皮書,但網站介紹指,「McAfee Freedom Coin 旨在解決正面交易的問題,它不基於任何商品,也不依賴任何外部項目或實體的價值及行為。相較於其它貨幣,Freedom Coin 將持續維持零價值,而任由其市場價值遵循自然法則、自由成長」。

