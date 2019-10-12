Telegram Gram代幣遭緊急限制發行 美證管會：屬非法出售

美國證券管理委員會 (SEC) 宣布，通訊軟體公司 Telegram 旗下即將上線的 Gram 代幣（GRM）構成未經註冊的數位代幣發行。據當地時間周五 11 日發布的新聞稿，美證管會已向曼哈頓法院針對 Telegram 公司及 Gram 代幣發行方 TON Issuer Inc. 提交緊急行動限制令申請。

據悉，美證管會目前所獲得的緊急限制令，將阻止 Telegram 在美國境內銷售或交付 Grams 代幣。

區塊客早前報導，Telegram 在 10 月 2 日貼出的 TON Board 正式公告中宣布，測試期完成後，其旗下的區塊鏈網絡 Telegram Open Network（TON）將在 10 月底上線。而根據投資人協議，Telegram 曾承諾 TON 項目預定將在 10 月 31 日之前啟動，並向投資者交付 Gram 代幣，否則將以全額退款。

證管會提交訴狀的整體內容指控 Telegram 與 TON 未就其代幣發售事宜向主管當局進行註冊，依證管會的說法，他們認為 Gram 代幣屬於證券性質，因此發行公司必須依據《1933 年證券法》向證管會註冊。

美證管在新聞稿中指出，「Telegram 以折扣價向全球 171 名早期購買者銷售約 29 億顆 Gram 代幣，當中超過 10 億顆代幣是賣給 39 名美國投資人」。

美國證管會執法部門聯合負責人 Stephanie Avakian 表示：「我們今天的緊急行動目的，是要避免 Telegram 將這些我們認為是違法銷售的數位代幣大舉進入美國市場。」Avakian 還指出，依據《證券法》的要求，Telegram 屬於尚未向投資人提供關於 Gram 代幣與 Telegram 自身營運的相關資訊。

證管會執法部門另一名聯合負責人 Steven Peikin 也表示：「我們屢次表示，發行機構不得只藉由把他們的產品貼上加密貨幣或數位代幣的標籤來避規聯邦證券法。Telegram 尋求在未遵守長期已建立、用來保護投資大眾的揭露責任的情況下，取得公開發行的利益。」

Telegram 發展 TON 區塊鏈計畫已超過一年，有關 TON 的消息最早是在 2017 年年底被流出。Telegram 旗下部落格平台 Telegraph 前僱員 Anton Rozenberg 率先披露了一條關於 TON 的介紹短片，但他沒有說明來源。此外，Rozenberg 還在臉書上補充表示，「TON 可以幫助那些受專制政府統治的人民，因為他們可以依靠這個應用程式轉移資金，這可以打破那些國家對公民資金的控制。」隨後，這枚重磅「震撼彈」火速在區塊鏈圈蔓延，繼而吸引到全球投資者目光與垂涎，最終，讓 Telegram 這個區塊鏈項目完成高達 17 億美元的兩輪代幣募資。

在完成兩輪代幣募資後，華爾街日報不久後引述消息指， Telegram 公司決定不舉行代幣公開販售 (Public Sale)。自此，該公司對 TON 的發展作業一直維持保密，直到上個月才公布相關程式碼。Telegram 先前只是向投資人發布電子郵件，證實會在 10 月底推出 TON 區塊鏈。

儘管 Gram 代幣尚未上線，但這款加密貨幣的次級市場已蓬勃發展，當中不論是大型或小型加密貨幣交易所和場外交易。

像日本加密貨幣交易所 Liquid 8 月 30 日發出公告稱，100 萬枚的 Gram 已全數售罄，並且附上有關收益的資金託管地址，內含價值約 412 萬美元的穩定幣 USDC。區塊客先前報導， Liquid 宣布從今年 7 月 10 開始「獨家」公開發售 Telegram 代幣 Gram 。但對比 Gram 進行第二輪 ICO 私募時僅為 1.33 美元的銷售價，Liquid 竟以接近 3 倍的價格出售 Gram，一枚訂價 4 美元。與此同時，美國科技媒體《Tech Crunch》揭露，「Liquid 並沒有直接跟 Telegram 達成協議」。一名接近 Telegram 的消息人士也指出，Liquid 這次公開發售 Gram 的計畫與 Telegram 無關，雙方之間也沒有任何關係，且不曾聽聞 Gram Asia 這家公司。

上月，美國大型加密貨幣交易所 Coinbase 宣布，目前正考慮上架 17 種加密貨幣，當中包括 Telegram 的 Gram。

另外，值得注意，美證管會數日前才與發行 EOS 代幣的 Block.One 公司和解。雖然 Block.One 籌得 40 億美元，但證管會僅開罰 2,400 萬美元。

這篇文章 Telegram Gram 代幣遭緊急限制發行 美證管會：屬非法出售 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』