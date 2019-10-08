貿易戰打亂步調 精英力拚全年營運維持獲利

精英 (2331-TW) 受到貿易戰影響，加上第 2 季認列員工補償金，上半年營運持續虧損，精英表示，9 月受惠客戶備貨、營收小幅回升，第 4 季將依照客戶需求調整，全年力拚整體營運仍可維持獲利。

精英表示，今年受貿易戰影響終端需求，打亂營運步調，淡旺季與以往不同，不過受客戶需求拉貨帶動，9 月營收小幅提升。

展望第 4 季，精英指出，要再觀察客戶需求，產品線方面，今年教育專案需求回溫，出貨可維持年增 3 成以上。

因應美中貿易戰，精英表示，目前主要生產基地仍在中國深圳，但去年配合客戶需求，將小量輸美產品產線移至泰國，目前部分客戶產品及自有品牌產品，已陸續從泰國出貨，預估整體輸美產品占整體出貨比重約 1 成。

展望下半年，精英表示，客戶需求穩定，但對第 4 季仍保守，將配合客戶需求調整，主力產品包含資訊周邊，如主機板、桌機、筆電，另外還包含物聯網、車聯網、自有產品，惟比重仍低，第 2 季雖受業外認列補償金影響，上半年仍虧損，但本業已轉盈，全年力拚營運仍可維持獲利。

精英 9 月營收 25.07 億元，月增 7.03 %、年減 19.85%，累計今年前 9 月合併營收 213.18 億元，年減 9.89%，第 3 季自結合併營收 72.31 億元，季減 6.9%、年減 22.16%。