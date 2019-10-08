旺宏下半年毛利率可期 外資喊買目標價35元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 受惠任天堂拉貨動能強勁，9 月、第 3 季營收同創高，美系外資看好，在需求強勁下，庫存將明顯去化，旺宏下半年存貨損失可望較上半年大幅減少，毛利率表現可期，給予「買進」評等，目標價 35 元。

外資指出，旺宏第 3 季來自任天堂的營收，較第 2 季成長 3 倍，達 60 億元，營收占比達 5 成，看好在任天堂銷售動能強勁帶動下，下半年毛利率表現將「令人驚訝」。

旺宏第 2 季存貨金額 188.67 億元，較第 1 季的 184.75 億元小幅增加，其中，Flash 存貨佔比 4 成、ROM 約 6 成；總經理盧志遠先前表示，下半年適逢 ROM 出貨旺季，第 2 季存貨金額高檔，但在旺季效應帶動下，庫存可望快速去化。

旺宏今年上半年累積提列存貨損失金額達約 20 億元，外資指出，截至第 2 季底，旺宏約 113 億元存貨金額來自 ROM，看好需求強勁下，庫存去化可期，存貨損失可望較上半年大幅減少。

旺宏第 3 季適逢傳統營運旺季，且大客戶推新機種，受惠市場需求提升，帶動 ROM 拉貨動能優於預期，加上各產品線動能均相當強勁， 9 月營收達 50.8 億元，月增 34%，創單月營收新高，第 3 季營收季增幅更達近 6 成，同樣成功創高，表現優於市場預期。