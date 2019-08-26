定穎將出售桃園廠資產 10月中將解僱員工420人 規模僅次嘉聯益

PCB 廠定穎 (6251-TW) 為優化生產分工將標售桃園廠資產，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，定穎向桃園市政府勞動局申報 10 月 15 日解僱員工 420 人，是桃園市府今年以來揭露 PCB 相關產業解僱人數第二名，第一名為嘉聯益 (6153-TW) 今年 3 月解僱員工 434 人。

桃園市政府勞動局指出，定穎 8 月 15 日提報大量解僱計畫書，桃園市政府勞動局已於 8 月 19 日派員入廠訪視，且定穎也表示，目前公司員工人數 490 人，均給付員工薪資，未來大量解僱勞工，也會依相關規定給付；預計 10 月 15 日解僱 420 名員工，並已於 8 月 16 日與勞資會議勞方代表進行自治協商。

定穎桃園廠有泰籍勞工 132 人，工作狀況正常，並無積欠薪資情形。

定穎第 2 季轉虧為盈，稅後純益 1245 萬元，每股純益為 0.05 元，為優化生產分工將標售桃園廠資產，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，出售底價 8.2 億元，獲利貢獻約 4 億元，定穎將在第 4 季認列，估可挹注每股純益 1.43 元，出售後桃園廠產能將由海外工廠承接。

定穎生產光電板、NB 板起家，目前擁台灣桃園廠、中國昆山及湖北黃石廠區，出售的台灣桃園廠區，地點位在欣興 (3037-TW) 對面，目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板電腦 PCB。

定穎昆山廠 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，此廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，在 2017 年 9 月投產，目前已開出每月 100 萬平方呎產能，主要生產光電板，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，目前毛利率達 20% 以上。

定穎主管表示，未來在台灣仍將設置營運總部，掌控研發及接單；本業方面，下半年營收向上攀升，本業今年確定可以轉盈。

定穎第 2 季稅後純益轉虧為盈，達 1245 萬，每股純益 0.05 元，7 月在產能順利移轉、昆山廠產能利用率提高下，單月營收 12.42 億元創新高，月增 15.25%，年增率 2.5%，隨著 HDI、軟硬結合板、汽車板等訂單增加挹注，第 3 季營收可望創新高。