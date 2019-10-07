國巨、禾伸堂9月營收續回溫 華新科月減不同調

被動元件業者國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等今 (7) 日公告 9 月及第 3 季營收，國巨及禾伸堂均繳出月增及季增的表現，不過華新科分別較前月及前季衰退，表現不同調。

國巨 9 月營收 35.18 億元，月增 3 %、年減 65.7%；第 3 季營收 103.13 億元，季增 7.7%、年減 66.4%；累計前 9 月營收 312.83 億元，年減 48.7%。國巨表示，9 月營收已連續第 3 個月增加，主要是大中華區及亞太其他地區需求持續回升。

展望第 4 季，國巨認為，由於客戶庫存已回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，除有利稼動率回升外，原本預估年底成品庫存天數調節至 90 天的目標將可望降低至 70 天，不過，因美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，對業績及營運仍將審慎應對。

另一業者禾伸堂也受惠旺季帶動、被動元件市場庫存已有相當程度去化，9 月營收 14.54 億元，月增 10.4%、年減 11.4%；第 3 季營收 40.4 億元，季增 7.5%、年減 20.1%；累計前 3 季營 108.31 億元，年減 14.8%。

展望第四季，禾伸堂認為，除了客戶急單延續拉貨力道之外，市場供需趨於平穩，工廠稼動率逐步提高，將謹慎觀察市場變化。

不過，華新科 9 月營收 23.71 億元，月減 2.8%、年減 62.3%；第 3 季營收 72.23 億元，季減 8.3%、年減 48.7%，表現不同調，累計華新科前 9 月營收 234.3 億元，年減 34.9%。