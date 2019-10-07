七大國際商港攜手民間種電 目標減碳55座大安森林公園

為響應政府綠能政策，港務公司今 (7) 日表示，已與昱鼎公司就七大國際商港太陽能屋頂型及地面型「一標統包」招商案完成簽約，加上港區既存規劃設置量，預計未來整體太陽能發電量可達 4057 萬度，相當於 55 座大安森林公園的吸碳量。

港務公司指出，早在 2016 年即展開太陽能種電步伐，當時由七大國際商港各自規劃在港區倉庫屋頂設置太陽能，累積迄今年 8 月的年發電量約 254 萬度，相當於減碳 3.5 座大安森林公園。

港務公司表示，單一倉庫招商種電速度太慢，且政府能源政策正逐年調降太陽能躉購費率，若再個別招商，將錯失最佳設置時機點，七大國際商港恐無法全面發揮種電潛能。

港務公司進一步指出，前任董事長吳宗榮將過去台南市府「一標統包」種電招標的成功經驗導入，並洽訪國內知名太陽能業者（如雲豹、昱鼎、永旺、中華系統整合等公司）。

今年 5 月根據公開閱覽及蒐整各方意見後正式公告招商，經綜合評選（概念相當於採購法之最有利標），甄選出國內太陽能龍頭業者之一的昱鼎公司為得標廠商。

港務公司表示，目前昱鼎公司已初步完成「一標統包」招商案的設置規劃，預計 2 年內達到年發電量 657 萬度，長期則有望達成年發電量 1030 萬度，再加上港區業者自行規劃設置部分，七大國際商港預計未來為我國太陽能發電貢獻至少 4057 萬度電，相當於減碳 55 座大安森林公園。