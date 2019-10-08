核三廠1號機10/15起停機大修 台電：供電無虞

原能會今 (8) 日宣布，核三廠 1 號機預定 10 月 15 日停機大修，並在明 (9) 日起逐步降低負載，工期 45 天，至 11 月 28 日止，原能會強調，將持續監控電廠運轉安全，據台電官網顯示，未來 2 個月供電無虞，皆呈現備轉容量率 10% 以上的綠燈。

原能會指出，本次逐步降低負載作業為核三廠 1 號機第 25 週期末之 coastdown 運轉，規劃於 10 月 9 日起，每日平均約降低 0.9% 功率，到 10 月 14 日約降至 95% 功率，開始準備停機大修。原能會強調，降低負載安全無虞，將持續監控電廠運轉安全。

根據台電官網顯示，今年以來備轉容量率出現低於 6% 的天數為 0，而截至 12 月上旬，未來 2 個月呈現供電無虞，皆亮起備轉容量率 10% 以上的綠燈。

不過，台中市環保局指出中火放流水污染物「硼」超標 24 倍，不排除在月底祭出 5 到 8 號機組勒令停工處分。

台灣去年總發電量約 2332.8 億度電，中火 10 部機組貢獻約 15%，若秋冬 4 部機組停止運轉，將影響備轉容量率約 6%，再加上核三廠 1 號機 10 月中旬起停機大修，外界憂心恐衝擊全台供電穩定。