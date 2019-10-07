23%熟齡勞工退休後又重返職場 「老老照顧」危機浮現

主計處調查，45 歲以上的受僱員工，佔比已達 32.9%，加上少子化窘境，勞力短缺恐成國安問題。yes123 求職網今 (7) 日公布調查指出，有 23% 中高齡勞工，曾經退休過又重返職場，另外，「老老照顧」的問題也越趨惡化，發言人楊宗斌建議，政府可實施獎勵僱用方式，解決台灣熟齡就業及人力缺口問題。

根據 yes123 求職網調查顯示，45 歲 (含) 以上熟齡勞工，退休年齡平均目標落在 61.1 歲，不過，僅有 8.9% 屬於目前退休中，68.2% 尚未退休過，剩下的 22.9% 屬於曾經退休過，但又重返職場。

其中，這 22.9% 選擇二度就業的熟齡勞工，更有高達 62.1% 透露，重返職場後的薪資水準比之前低，持平的占了 33.3%。一度退休卻重返職場的中高齡勞工，主要覺得退休金準備不夠，想分擔家計、貸款、負債。

根據調查顯示，在邁入中年、過了 40 歲後，有 66.8% 的勞工透露，曾因工作影響到身心健康，包含在求職與上班時，更有 8 成的人表示，曾因年紀關係遇過職場歧視，另外，也有高達 83.7% 覺得企業在聘僱人才時，有年齡的顧慮。

調查指出，當求職者學歷差不多，在應徵同一份職缺時，有 63.4% 企業表示，願意優先考慮錄取中高齡勞工，還有 52.6% 的公司透露，願意提供他們較高的起薪，但實際上，今年曾經新聘過中高齡勞工的企業，比例為 55.3%。

針對一般員工的職缺，在聘用中高齡勞工時，高達 7 成企業坦言，確實有年齡的顧慮，若換成主管職，仍然有 48% 的企業，存在著年紀顧慮。

調查還指出，「老老照顧」的狀況更加嚴峻。根據統計，在尚未退休的熟齡勞工中，就有 53.3% 透露，目前仍有長輩同時需要分神照顧，其中的 55% 自認不能兼顧工作與長輩，而且為了照顧長輩，高達 8 成的人更指出，曾經因此有過離職念頭。

發言人楊宗斌建議，政府可透過獎勵僱用方式，企業假如聘用一定比例的中高齡勞工，就給予薪資補助或者賦稅優惠，另一方面，若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣給予相關受訓津貼，如此一來，不僅能改善台灣熟齡就業問題，同時也能解決未來人力缺口的問題。