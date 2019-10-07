〈矽晶圓展望〉12吋需求回溫+長約護體 環球晶Q4營運持穩Q3

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 指出，12 吋客戶庫存已去化至一定水位，磊晶需求已回溫，拋光矽晶圓需求年底前也可望回溫，由於 12 吋需求回穩，加上長約護體、現貨價維持平盤，環球晶第 4 季營收表現，有機會持穩第 3 季。

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，不同應用領域客戶，庫存去化程度不盡相同，邏輯晶片與晶圓代工客戶，庫存高峰多落在第 2 季，第 3 季起庫存水位逐季下降，下半年存貨將較上半年健康。

合晶、台勝科先前也預期，第 3 季將是營運谷底，看好需求將從第 4 季起回溫。

展望本季，環球晶指出，邏輯晶片與晶圓代工客戶庫存已去化至一定水位，12 吋磊晶 (Epitaxial) 客戶需求回溫，拋光 (polished) 矽晶圓方面，由於近來記憶體價格止跌，若價格持穩，年底前 12 吋拋光矽晶圓需求也可望回溫，看好 12 吋需求在第 3 到第 4 季之間落底。

現貨價方面，目前 12 吋矽晶圓價格維持平盤，磊晶矽晶圓價格有機會先一步上揚，8 吋、6 吋價格不再季季走跌，價格相對先前平穩。整體而言，目前各尺寸矽晶圓中，12 吋需求相對強勁，8 吋及 6 吋持續疲弱。

環球晶第 3 季營收 143.03 億元，季減 2.7%。由於客戶庫存去化至一定水位，帶動 12 吋需求回穩，加上長約護體、12 吋現貨價也維持平盤，法人看好，環球晶第 4 季營收表現可望與第 3 季持穩。