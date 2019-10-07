〈台招商論壇〉13家外商簽署投資意向書 估未來3年投資台320億元

經濟部今 (7) 日舉辦全球台灣招商論壇，經濟部長沈榮津表示，今年全球遭到貿易戰衝擊，經濟成長不如往年，導致供應鏈進行重整，因此政府希望透過招商平台，展現台灣投資環境，今也與 13 家外商簽署投資意向書 (LOI)，預計未來 3 年外商投資金額將超過 320 億元，創造逾 1345 個就業機會。

沈榮津表示，招商論壇今年是第 16 屆，政府希望透過招商平台的機會，讓世界各界、外商了解台灣的投資環境、商機，今年全球受美中貿易戰影響，各國政府面臨經濟成長較過往不同，考驗各國政府的應變能力。

沈榮津進一步表示，台灣在這次全球貿易戰變動中，掌握產業供應鏈移動的契機，今年推出投資三大方案，提供投資企業在融資、土地、水電、人力、稅務等方面，客製化單一窗口服務，截至上周累計總投資金額更突破新台幣 6700 億元，創造逾 13.1 萬個就業機會。

沈榮津表示，台灣有完善的智慧財產權保護、人力、研發能量，也擁有多元製造業、資通訊供應鏈，政府近年來也重視創新、新創事業，並積極發展以雲端物聯網、大數據、5G 推動的智慧科技應用，他說，數位轉型是台灣的現在進行式，今年論壇也將以 5G 物聯網、AI 大數據、新世代汽車等新興產業為主題。

副總統陳建仁出席活動也表示，受到全球貿易戰影響，造成全球供應鏈重整，加上全球進入數位轉型的挑戰，對台灣來說是危機也是轉機，台灣擁有半導體、智慧製造的優勢，去年包含物聯網、機械產業也成為繼半導體後產值破兆的產業。

沈榮津也代表政府與 13 家外資廠商簽署投資意向書 (LOI)，包含德商休斯微、美商必丕至、日商台灣捷熱能源、英商戴樂格科技等，預計未來 3 年投資金額將超過 320 億元，創造逾 1345 個就業機會，今也頒發十大傑出貢獻外商獎，包含蘋果、台灣應材、台灣康寧、戴爾電腦、國瑞汽車、台灣默克、美光、三井不動產、台灣松下電器、新思科技等。