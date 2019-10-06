宏全引發空污限排話題 防治系統廠傑智年底前申請上櫃

近 2 年包括達新 (1315-TW)、宏全 (9939-TW) 等，都因空污排放量而吃上官司，並遭鉅額裁罰，空污排放話題又變夯，空氣污染防制系統整合廠傑智環境 (6723-TW) 預計在年底前送件申請上櫃掛牌。

傑智環境上櫃申請案，將由凱基證券擔任主辦券商，2019 年上半年營收 3.63 億元，毛利率 16.34%，稅後純益 1151 萬元，每股純益為 0.56 元，法人估今年全年每股純益將超越 1.26 元，今年前 8 月營收 5.89 億元，已超越去年全年，年增率 1.26 倍。

傑智環境成立於 2006 年，實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐 (2404-TW)，漢唐持股傑智環境約 49.88%。

傑智環境主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務，主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。

傑智環境客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU 合成皮業及化工業等。以 2018 年傑智環境科技營收來源分布來看，79% 來自台灣，20% 為中國大陸 (主要為台商)、1% 來自新加坡。