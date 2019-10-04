涉短報空污防制費董座等19人遭起訴 宏全：不影響公司財務

飲料瓶蓋及包材大廠宏全國際 (9939-TW) 董事長戴宏全、總經理曹世忠等 19 人，因公司涉長期短報空污防制費，今 (4) 日遭台中地檢署依空污防制法、詐欺罪等起訴，對此，宏全回應，擬待正式接獲起訴書後再對外說明澄清，強調本案對公司財務並無影響。

宏全表示，已積極展開及執行各項開源節流措施，中國及東南亞投資陸續發揮效益，獲利均達外界法人預期，因此，本案對公司財務並無影響。

中檢起訴書指出，行政院環保署中區督察大隊聯手台中環保局，運用高科技儀器及使用空氣監測物聯網系統，經長期蒐證監控，發現經營保特瓶包材與充填代工大廠宏全台中廠，違法排放未經處理的含揮發性有機物廢氣。

檢方指出，宏全台中廠凹版印刷程序（M02）製程後設置的空氣污染防制設備，未依 M02 製程運作正常開啟，卻引用空污設備的檢測報告，據以計算防制設備的削減量，扣抵空氣污染防制費，不實填載操作紀錄維護表，應付台中環保局的稽查，進而涉嫌短繳空污防制費。

檢方表示，釐清短報手法、涉案之行為人及分工後，確認負責人及高層等人知悉短報情事，經核算，宏全涉嫌詐得不法利益共計 7729 多萬元，宏全已在 9 月繳回，由中檢查扣，另外，中市府也依規定向宏全追繳 5 年內空氣污染防制費 1.2 億多元。

全案偵結起訴，依空污防制法、詐欺罪起訴董座戴宏全等 19 人。對此，宏全回應，擬待正式接獲起訴書後再對外說明澄清。